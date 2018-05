Khamenei rejeita renúncia de ministro do Irã O ministro da Inteligência do Irã, Heydar Moslehi, ficou no centro de uma aparente disputa política neste domingo, entre o presidente Mahmoud Ahmadinejad e o aiatolá Ali Khamenei. Mais cedo, a agência de notícias IRNA informou que Moslehi pediu demissão do cargo a Ahmadinejad. Segundo a agência, o presidente teria aceito a demissão e indicado Moslehi para ser seu "conselheiro" em assuntos de inteligência. Apenas algumas horas após o anúncio, feito pela IRNA, várias agências semioficiais de notícias do Irá, como a Fars, disseram que Moslehi permanecerá no cargo, porque o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, não quer que ele deixe o governo. Segundo a Fars, Khamenei precisa aprovar as indicações para os ministérios das Relações Exteriores, Inteligência, Defesa e Interior.