Khatami diz que Bush fortaleceu imagem de Bin Laden O presidente do Irã, Mohammad Khatami, em visita oficial à Espanha, disse que a política externa dos Estados Unidos fortaleceu, ao invés de debilitar, a figura de Osama bin Laden em certos setores o mundo islâmico. "Os erros da política externa americana fizeram com que Bin Laden fosse mais admirado que criticado em alguns setores do mundo islâmico", afirmou Khatami em uma entrevista à imprensa no segundo dia de sua viagem, que terminará amanhã. Tendo ao lado o primeiro-ministro espanhol, José María Aznar, Khatami acrescentou que a retórica do presidente dos EUA, George W. Bush, com relação ao Irã - país que o Departamento de Estado americano inclui na lista de nações que fomentam o terrorismo e que, afirma, faz parte do "eixo do mal" - teve o efeito imprevisto de "debilitar a corrente islâmica partidária da democracia" no Irã. "Creio que Bush compreendeu, poucos dias depois de falar sobre o ´eixo do mal´, que cometeu um grande erro", disse o presidente do Irã. "E espero que compreenda o erro que cometeu, porque os erros dos que ocupam o poder podem afetar toda a humanidade".