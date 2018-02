Khatami pede a Bush que pare de falar do Irã O presidente reformista do Irã, Mohammed Khatami, disse, neste domingo, ao líder norte-americano George W. Bush que pare de interpretar falsamente a situação do Irã e sugeriu que os provocadores norte-americanos estão levando o mundo à guerra. Khatami disse ainda que a "nação iraniana e seu governo não se sujeitarão a ameaças externas e continuarão a defender com veemência seus princípios de independência, progresso, moralidade e liberdade". Os comentários de Khatami, divulgados pela Agência de Notícias da República Islâmica, foram feitos após recentes declarações de apoio de Bush a reformistas que querem diminuir a influência dos clérigos islâmicos conservadores que dirigem o Irã. Em Bagdá, o filho do presidente Saddam Hussein, Odai, alertou o vizinho Irã para que não se aproveite de possíveis ataques norte-americanos contra o Iraque para tentar ocupar territórios. "Os iranianos não devem repetir os males que causaram ao Iraque em 1991 (durante a Guerra do Golfo) e devem perceber que não anexarão nenhum centímetro do Iraque a seu território.? Irã e Iraque lutaram uma sangrenta guerra de oito anos que deixou quase um milhão de soldados mortos ou feridos.