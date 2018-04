Kidman apóia campanha da ONU sobre violência contra mulher A agência da Organização das Nações Unidas (ONU) para as mulheres lançou na segunda-feira uma campanha apoiada pela atriz Nicole Kidman para colher assinaturas em uma petição que vai circular na Internet, rejeitando a violência contra as mulheres e pedindo ações para pôr fim a ela. O lançamento do abaixo-assinado "Diga NÃO à violência contra as mulheres" (www.saynotoviolence.org) faz parte de uma campanha de 16 dias da ONU para conscientização do problema e para exortar os governos a priorizar o combate à violência contra as mulheres. Joanne Sandler, diretora interina do Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher (UNIFEM), disse que espera conseguir centenas de milhares, ou até mesmo milhões, de assinaturas para ajudar a pressionar os governos a tomar medidas concretas. A australiana Nicole Kidman, que é embaixadora da boa vontade da UNIFEM, não compareceu ao lançamento da campanha, na sede da ONU, mas disse em comunicado que esteve entre as primeiras a assinar a petição e descreveu a violência contra mulheres como "violação hedionda dos direitos humanos". De acordo com a UNIFEM, as estatísticas indicam que até uma em cada três mulheres no mundo é vítima de violência ao longo de sua vida, quer seja violência doméstica, mutilação genital, tráfico humano ou estupros sistemáticos cometidos em zonas de conflito.