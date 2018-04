Kigali pode indiciar herói do ''Hotel Ruanda'' Reconhecido mundialmente por salvar as vidas de pelo menos 1,2 mil pessoas durante o genocídio de 1994 em Ruanda, o ex-gerente de hotel retratado no filme Hotel Ruanda, Paul Rusesabagina, de 56 anos, pode ser indiciado por supostamente ter financiado comandantes das Forças Democráticas para a Libertação de Ruanda (FDLR), movimento de oposição acusado de terrorismo pelo governo ruandês.