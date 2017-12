Kim Jong-Un diz que 'todo território dos EUA' está ao alcance de seus mísseis

O ditador norte-coreano, Kim Jong-Un, afirmou após o teste bem sucedido desta sexta-feira, 28, com um míssil balístico intercontinental que todo o território continental dos Estados Unidos está agora ao seu alcance, segundo a agência oficial KCNA.

De acordo com Kim, o teste demonstrou a capacidade da Coreia do Norte para lançar um ataque "em qualquer lugar e momento". "O líder está orgulhoso porque o teste confirmou que todo o território continental dos Estados Unidos está agora ao nosso alcance", informou a KCNA.

A Casa Branca não comentou imediatamente as declarações do líder norte-coreano. Mais cedo, o presidente dos EUA, Donald Trump, condenou o lançamento do novo míssil balístico e adiantou que tomará "todas as medidas necessárias" para proteger seu país e aliados na região.

O míssil lançado, de tipo intercontinental e o segundo em menos de um mês, é "a última ação temerária e perigosa" do regime de Pyongyang, segundo criticou Trump em comunicado divulgado pela Casa Branca.

O míssil foi disparado da província de Chagang, na fronteira com a China, e voou durante 45 minutos antes de cair no Mar do Japão, chamado Mar do Leste nas duas Coreias. / AFP e EFE