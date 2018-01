Pyongyang faz desfile para celebrar fim do Congresso do Partido dos Trabalhadores

PYONGYANG - O líder norte-coreano, Kim Jong-un, liderou nesta terça-feira, 10, um grande desfile em Pyongyang para celebrar a conclusão do VII Congresso do Partido dos Trabalhadores da Coreia (PTC), que o elegeu seu presidente.

Kim presidiu o evento de um palanque na Praça Kim Il-sung, situada no centro de Pyongyang, onde milhares de pessoas agitaram ramos de flores para saudá-lo.

Os desfiles militares são comuns na Coreia do Norte para celebrar datas importantes e mostrar as últimas aquisições bélicas, incluindo mísseis balísticos de longo alcance ainda em fase de desenvolvimento. Mas o desfile desta terça-feira teve um caráter civil, apesar da apresentação de certas maquetes de mísseis e foguetes.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O chefe de Estado, Kim Yong-nam, cujo cargo é decorativo, felicitou Kim Jong-un por sua eleição como presidente do Partido dos Trabalhadores. "A eleição mostrou (...) a absoluta confiança (...) dos militares e do povo no grande líder Kim Jong-un", disse Kim Yong-nam.

Herdeiro de uma dinastia que governa o país desde sua criação, em 1948, Kim Jong-un tem agora o título de primeiro-secretário do Partido dos Trabalhadores.

Os participantes do desfile agitaram flores de papel, balões e bandeiras do partido. Alguns exibiam cartazes com os dizeres "longa vida ao camarada Kim Jong-un, grande líder do nosso país e do nosso povo" e "Glória ao nosso querido líder". /AFP