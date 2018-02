Kim Jong-un recebe irmã como heroína e reforça aproximação com Coreia do Sul

PYONGYANG - O líder norte-coreano, Kim Jong-un, recebeu com honras nesta terça-feira, 13, sua irmã e a delegação que realizou uma histórica viagem à Coreia do Sul, qualificando sua missão como um "êxito", o que fortalece ainda mais a figura de Kim Yo-jong dentro do regime.

O Rodong Sinmun, jornal oficial de Pyongyang, publicou duas fotos em sua capa que salientam o tratamento heroico que se tem dado à irmã do líder e aos demais de delegados e artistas que retornaram do país vizinho.

Na primeira imagem, Kim Jong-un aparece ladeado por uma sorridente Kim Yo-jong - que lhe agarra pelo braço com gesto carinhoso - e pelo chefe de Estado honorário do país, Kim Yong-nam.

Ambos lideraram uma expedição que teve como resultado um convite para que o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, visite Pyongyang e pela qual o marechal norte-coreano expressou "sua satisfação", segundo afirmam os meios de comunicação estatais norte-coreanos.

O líder destacou "a importância de seguir obtendo bons resultados enquanto se encoraja o cálido clima de reconciliação e diálogo" com a Coreia do Sul, país com o qual seu regime segue tecnicamente em guerra há mais de 65 anos.

Os acordos alcançados em janeiro entre os dois Estados para que a Coreia do Norte participasse dos Jogos Olímpicos de Inverno que acontecem no condado sul-coreano de PyeongChang prepararam a mencionada visita, que por sua vez serviu para consolidar, tanto no fechado país como fora dele, a imagem de Kim Yo-jong.

Embora a irmã do líder siga envolta em um véu de mistério - se desconhece quase tudo sobre seu passado e ela quase não falou em frente às câmeras - o foco dos meios de comunicação se fixou insistentemente em seu porte e em seu gesto sorridente.

O fato de aparecer pela primeira vez retratada em atitude abertamente familiar com seu irmão não faz mais que respaldar a fulgurante ascensão desta mulher, que acredita-se que tem entre 29 e 31 anos e que foi escolhida pelo seu irmão para ser o primeiro membro da dinastia Kim a pisar na Coreia do Sul.

Nomeada em 2014 como vice-diretora do Departamento de Propaganda do Partido dos Trabalhadores norte-coreiano, foi designada também membro do politburo da legenda em outubro do ano passado, algo que até agora apenas outra mulher tinha conseguido na Coreia do Norte, a sua tia Kim Kyung-hui, que obteve o cargo muito mais tarde, aos 42 anos.

Agora, a histórica viagem ao Sul parece não deixar dúvidas que Yo-jong é até hoje o mais parecido com um "braço direito" do líder norte-coreano.

O fortalecimento da irmã mais nova do líder coincide com o aniversário nesta terça do misterioso assassinato há um ano no aeroporto de Kuala Lumpur de Kim Jong-nam, meio irmão de Kim Jong-un e de Yo-jong, pelo qual o regime de Pyongyang é acusado.

A capa do "Rodong Sinmun" também mostra o líder posando com boa parte das 140 integrantes da orquestra Samjiyon, que fez dois concertos na Coreia do Sul na semana passada aproveitando o "desgelo olímpico".

As artistas, junto aos famosos esquadrões de animadoras norte-coreanas e os próprios Kim Yo-jong e Kim Yong-nam, de 90 anos, exibiram uma face afável do regime, em contraste com a habitual imagem de uma ditadura conhecida por violar sistematicamente os direitos humanos dos seus cidadãos.

Dentro deste momento de distensão, o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, revelou que pretende viajar para Pyongyang a convite do regime depois que os Jogos de Inverno terminarem no próximo dia 25 de fevereiro.

A visita de Bach e a ampliação dos programas de diplomacia esportiva poderiam contribuir para melhorar ainda mais a disposição do regime perante o exterior.

Por sua parte, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, voltou a deixar a porta aberta ao diálogo com Pyongyang ao dizer em entrevista no Cairo que "depende dos norte-coreanos decidir quando estão prontos para interagir" com Washington. / EFE