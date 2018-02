Kim Jong-un também assume o controle das forças armadas da Coreia do Norte

PYONGYANG - De acordo com a agência estatal de notícias da Coreia do Norte, KCNA, o líder do país, Kim Jong-un, foi nomeado marechal do Exército Popular, reafirmando seu controle absoluto sobre as Forças Armadas do país.

Kim Jong-un, que já ostentava o cargo de "comandante supremo" do Exército, teve uma ascensão fulgurante desde a morte de seu pai, o "querido líder" Kim Jong-il, que ocorreu em dezembro.

O regime norte-coreano substituiu há poucos dias o anterior chefe do Estado-Maior das Forças Armadas norte-coreanas, o influente Ri Yong-ho, devido a uma suposta doença, e nomeou como vice-marechal o general Hyon Yong-chol, um militar com experiência de campo, mas praticamente desconhecido no exterior.

Com aproximadamente 1,1 mi de efetivos, o Exército Popular da Coreia do Norte é um dos mais numerosos do mundo e o principal fiador do poder da dinastia Kim, que governa o país comunista desde 1948. (com EFE)