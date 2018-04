Kim nomeia caçula chefe do serviço secreto O líder norte-coreano, Kim Jong-il, nomeou seu filho mais novo, Kim Jong-un, chefe da agência de espionagem da Coreia do Norte, indicando que ele realmente escolheu o caçula de 26 anos como seu sucessor. Citando fontes, o jornal sul-coreano Dong-a Ilbo disse que Kim e o filho visitaram em março o Departamento de Segurança e ele pediu aos líderes do serviço secreto que "protejam Kim Jong-un com suas vidas".