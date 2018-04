Kim pressiona empresários sul-coreanos A Coreia do Norte exigiu ontem que as 106 empresas da Coreia do Sul instaladas no complexo industrial de Kaesong, na fronteira entre os dois países, quadrupliquem os salários dos funcionários norte-coreanos e multipliquem por 31 o valor do aluguel pago pelo local. As exigências são o mais recente sinal do desgaste na relação entre os governos de Pyongyang e Seul desde que o ditador Kim Jong-il testou um artefato nuclear no mês passado e um suposto míssil de longo alcance em abril. Kaesong abriga 40 mil trabalhadores que recebem, em média, US$ 70 mensais. Pyongyang disse que os empregados norte-coreanos devem receber US$ 300 no primeiro ano de trabalho, com aumentos de 10% a 20% nos anos seguintes. NOVO TESTE Um funcionário do governo americano disse ontem anonimamente haver indicações de que Pyongyang estaria preparando seu terceiro teste nuclearAP