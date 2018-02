Kirchner comprou US$ 2 mi no início da crise, diz BC O ex-presidente Néstor Kirchner comprou US$ 2 milhões em divisas em outubro de 2008, três semanas após o anúncio da falência do banco Lehman Brothers e o início da crise global. O nome de Kirchner, hoje deputado e marido da presidente Cristina Kirchner, aparece em um relatório do Banco Central (BC) argentino divulgado ontem pelos jornais "Clarín" e "Perfil". A operação é legal, mas há a suspeita de que Kirchner tenha usado informação privilegiada para realizá-la. Em outubro de 2008, o dólar subiu de 3,23 para 3,39 pesos.