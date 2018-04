Kirchner confirma saída da chefia do partido peronista O ex-presidente da Argentina Néstor Kirchner confirmou sua renúncia à presidência do Partido Justicialista (PJ), também chamado de peronista. "Vou anunciar a minha renúncia indeclinável à condução do PJ", disse Néstor em uma entrevista gravada à agência oficial de notícias, "Télam", ao lado do governador e do vice-governador da Província de Buenos Aires, Daniel Scioli e Alberto Ballestrini. "Eu pedi a Scioli que ele fique com a presidência do partido porque é o primeiro vice-presidente", afirmou Néstor, ressaltando seu desejo de que o governador "tome as rédeas do partido".