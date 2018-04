Kirchner coroa campanha frívola

Tudo indicava que o ex-presidente Néstor Kirchner havia encerrado sua campanha para as eleições parlamentares na quinta-feira, com um comício em La Matanza, na Grande Buenos Aires. Mas Kirchner fez um arremate inesperado no início da madrugada de ontem, ao falar ao vivo por telefone no programa de maior audiência no país, o Grande Cunhado. O programa - uma paródia do Grande Irmão, a versão argentina do Big Brother - é estrelado por imitadores dos principais políticos argentinos, que satirizam o casal Kirchner e opositores do governo. Kirchner trocou piadas com seu "clone", o ator Freddy Villarreal, que usava uma máscara reproduzindo o olho esbugalhado do ex-presidente e imitava sua língua presa e seu jeito estabanado. "Temos de fazer campanha juntos na próxima eleição! Seremos um sucesso!", propôs o Kirchner "verdadeiro" ao "falso". O ex-presidente aproveitou seus 15 minutos no ar para criticar o modelo econômico neoliberal e ironizar o jornal Clarín, com o qual está brigado desde o ano passado. Analistas afirmam que a conversa de Kirchner com seu "clone" foi o ápice da frivolidade que tomou conta da política argentina. Para um dos mais respeitados colunistas políticos do país, Joaquín Morales Solá, do jornal La Nación, quase nenhum dos protagonistas desta campanha fugiu do ridículo. Na corrida eleitoral, valeu de tudo para conseguir votos, desde dançar reggaeton até imitar Fred Mercury, como fez o prefeito de Buenos Aires, Mauricio Macri, que, vestido a caráter, fez um cover do líder do Queen que morreu em 1991. O próprio Kirchner, em um comício na semana passada, jogou-se do alto do palanque sobre o público, como um astro do rock. "Precisavam travestir-se tanto para tirar a política da anorexia que a afeta há tanto tempo?", indagou, indignado, Solá.