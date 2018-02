Kirchner deve ficar 10 dias em repouso após alta

Em breve declaração, o time médico responsável pelo tratamento de Cristina disse que ela deverá permanecer em casa e evitar viagens por um "mínimo de 10 dias". Segundo eles, a presidente teve uma inflamação no intestino grosso e foi diagnosticada com uma infecção bacteriana.

Com o prazo mínimo de dez dias para sua recuperação, a líder argentina também não deverá participar do encontro do G20, que será realizado nos dias 15 e 16 de novembro, em Brisbane, na Austrália. Devido à internação, Cristina teve de cancelar um encontro com a presidente chilena Michelle Bachelet na terça-feira.

Especialistas que não cuidam da saúde de Cristina afirmam que ela pode ter diverticulite, uma doença que afeta metade dos adultos idosos no país, segundo Jorge Dávolos, o chefe de medicina gastrointestinal do Hospital Italiano de Buenos Aires. Na maioria dos casos, o problema pode ser tratado com antibióticos, mas em alguns casos o paciente precisa ser submetido a cirurgia. Fonte: Dow Jones Newswires.