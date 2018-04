Kirchner deve ir a paródia política de ''Big Brother'' Na reta final da acirrada campanha para as eleições parlamentares do dia 28, o ex-presidente Néstor Kirchner está fazendo o possível para tentar recuperar o terreno perdido para a oposição. Disposto a tudo para aparecer mais tempo nos canais de TV, Kirchner, que é candidato governista a deputado federal pela Província de Buenos Aires, aparecerá nos próximos dias no programa Gran Cuñado, uma paródia do reality show Gran Hermano (Big Brother). O programa reúne os imitadores dos principais políticos argentinos, entre eles Kirchner. A paródia tornou-se um sucesso de audiência e é mais comentada (pelos próprios políticos) do que qualquer programa sobre política. Quando foi lançado, há um mês, o Gran Cuñado enfureceu o governo, que pressionou os produtores para que eliminassem a imitação da presidente Cristina Kirchner, mostrada como uma mulher constantemente preocupada com seu cabelo. As imitações mostram algumas das mais negativas características dos políticos argentinos, entre elas a irritabilidade do ex-presidente Kirchner e o misticismo de Elisa Carrió, uma das líderes da oposição. Uma pesquisa da consultoria Ibarómetro indicou que 15,5% dos entrevistados em Buenos Aires consideram que sua decisão eleitoral será influenciada pelo Gran Cuñado. Analistas destacam o fato de que um em cada seis eleitores, em uma cidade que se define como politizada, admita estar influenciado pelo programa. Diversos candidatos, governistas e da oposição, concordaram em aparecer no programa nas últimas semanas, como forma de obter mais popularidade. O chefe de gabinete de Cristina, Sergio Massa, afirmou ao apresentador do programa que Kirchner aceitaria participar do programa, mas com a condição de que o ex-presidente não será submetido a zombarias nem se encontrará com o ator que imita a mulher dele. O programa já mostrou os Kirchners falsos dançando como em um musical da Broadway e discutindo na cama em pijamas.