Kirchner deverá ficar dois dias no hospital O presidente argentino, Néstor Kirchner, foi levado hoje a um hospital de Rio Gallegos, onde passa os feriados da Páscoa, com problemas gástricos. "O estado do presidente da república não causa preocupação", disse o médico particular dele, Luis Bonomo. Segundo o médico, Kirchner sofre de uma "gastroduodenite hemorrágica" e deverá permanecer dois dias hospitalizado.