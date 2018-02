Kirchner diz que adquiriu dólares para comprar hotel

A divulgação da compra de US$ 2 milhões, feita no fim de semana pelos jornais Perfil e Clarín causou novas turbulências políticas em Buenos Aires. A compra de divisas, até o montante adquirido por Kirchner, não é ilegal - sempre que for declarada. Mas foi considerada antiética por líderes da oposição.

Os aliados de Kirchner não encontravam argumentos para defender a decisão do ex-presidente - que se apresenta como um defensor da causa "nacional e popular" - de preferir investir na moeda norte-americana e não na moeda nacional. Na ocasião da compra dos US$ 2 milhões, em outubro de 2008, o dólar era cotado a 3,15 pesos em Buenos Aires. No final do mesmo mês, atingiu 3,40. No ano-novo daquele ano chegou a 3,47. Ontem, o dólar estava cotado em 3,86 pesos e continuava subindo.