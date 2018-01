Kirchner diz ter se encantado com Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o fortalecimento do Mercosul foram dois destacados assuntos discutidos pelo presidente eleito da Argentina, Néstor Kirchner, em sua primeira entrevista após a desistência de Carlos Menem de concorrer ao segundo turno das eleições. Em uma entrevista concedida ao programa A Dos Voces, da rede de televisão TN-Todo Notícias, ao vivo, Kirchner afirmou ter "se encantado" com o presidente Lula e "impressionado" com a clareza de suas propostas de integração da América Latina. Kirchner defendeu o aprofundamento e fortalecimento do Mercosul e disse que se não houver disputas pequenas e mesquinhas por lideranças, se poderá construir uma integração na região. Segundo assessores de Kirchner, o presidente Lula telefonou para dar os parabéns ao novo presidente.