Kirchner é favorito para o 2º turno, na Argentina Ainda é cedo para afirmar com convicção qual será a tendência do voto dos argentinos no segundo turno das eleições. Porém, os analistas opinam que embora seja necessário dar tempo ao eleitorado para assimilar o resultado do primeiro turno das eleições e decidam com firmeza seu voto final, este favoreceria ao candidato oficial, o governador da província de Santa Cruz, Néstor Kirchner. Esta conclusão é do consultor Artemio Lopez, da Equis Consultoria. Mas seus colegas Rosendo Fraga (Centro de Estudos Nueva Mayoria), Graciela Römer (Instituto Römer e Associados) e Analía del Franco (Analogías Research Internacional) acreditam que Kirchner sairá beneficiado porque concentrará o voto "antimenemista", ou seja, os votos daqueles que afirmam que "jamais" votariam no ex-presidente Carlos Menem, quem disputará com Kirchner a cadeira presidencial, no dia 18 de maio. Analía Del Franco explica que no primeiro turno, os indecisos optaram por Elisa Carrió, Néstor Kirchner ou Ricardo López Murphy e que a tendência, portanto, é que Kirchner atraía estes votos. Sua pesquisa revela que somente um de cada 10 eleitores de Ricardo López Murphy votaria em Menem, enquanto que sete de cada 10 se inclinam por Néstor Kirchner. Com os que apoiaram Adolfo Rodríguez Saá ocorre algo parecido: dois de cada 10 votariam em Menem e seis de cada 10 votariam em Kirchner. Estes números são baseados em pesquisas realizadas antes de domingo, nas quais foi perguntado sobre o possível voto em caso de segundo turno. Já a avaliação sobre o comportamento dos eleitores de Murphy e Saá foi feita na sexta-feira passada. Sua pesquisa dá uma vantagem de mais de 20 pontos para Néstor Kirchner que obteve 50,8% da intenção de votos ante 28,8% para Carlos Menem. Segundo Analia Del Franco, há 13,7% dos eleitores com tendência ao voto em branco, nulo ou simplesmente, deixarão de comparecer às urnas. Os indecisos são da ordem de 6,7%. Para a consultora, com a projeção destes dados, Kirchner obteria 63,8% contra 36,2% de Menem. O curioso de sua pesquisa é que 68,2% dos eleitores de Murphy afirmam votar em Kirchner no segundo turno, indicando assim que o apoio recebido no primeiro turno não foi ideológico, nem puro neoliberalismo, mas um voto radical, anti-justicialista e um voto a um candidato que os eleitores acreditavam ser honesto. Por último, a pesquisa mostra que além dos 24% de votos de seus fiéis seguidores, Menem obteria mais somente 21,3% dos votos de Adolfo Rodríguez Saá contra 59,3% que conseguiria Kirchner. Neste ponto, o cientista político Rosendo Fraga tem uma visão mais aprofundada. Ele explicou à Agência Estado que o papel de Rodríguez Saá poderá ser decisivo no segundo turno porque seus "eleitores são fiéis e o acompanham", ou seja, um gesto de Saá ao candidato Menem ou Kirchner poderia levar 14% dos votos obtidos no primeiro turno. "A tendência é de que Saá faça um acordo com Menem porque, embora brigado com Menem, ele odeia Eduardo Duhalde e não apoiaria seu candidato", afirmou Fraga. Sobre os votos de Carrió, que também somam-se cerca de 14%, ficariam divididos entre Kirchner e entre os brancos, nulos ou ausentes. Os analistas não acreditam que Menem crescerá além de alguns votos mais que poderia obter de Saá ou uns poucos de Murphy. Quem explica isso é a socióloga Graciela Römer, que lembra que o ex-presidente reúne hoje cerca de 60% de rejeição do eleitorado argentino. É a primeira vez em sua história que o tradicional Partido Justicialista (PJ), também chamado de peronista, vai para uma disputa presidencial dividido entre dois candidatos, embora representem correntes diferentes dentro do partido. Menem é o retrato da ideologia de concentração de poder, perpetuando-se nele, conservador, da política do toma lá dá cá, enquanto que Kirchner se apresenta como a ala renovadora do peronismo. Eles foram obrigados pela Justiça Eleitoral a improvisar uma nova legenda para disputar a cadeira presidencial na Casa Rosada. O ex-presidente é candidato da Frente pela Lealdade e Kirchner da Frente pela Vitória. O desafio dos dois será conquistar os votos peronistas e os não peronistas cerca de 40% dos eleitores. Neste item, os não peronistas, a analista Graciela Römer acredita que Kirchner também deverá sair ganhando. Isto porque, ao contrário de Menem, parece um peronista "light" e não um "cacique" do partido fundado há mais de cinquenta anos. Os primeiros apoios aos candidatos do segundo turno já começaram a ser manifestados por diferentes setores. O candidato derrotado da UCR-União Cívica Radical, Leopoldo Moreau, e o líder piqueteiro Luis D´Elia, da entidade Terra e Casa, vinculada à Central de Trabalhadores Argentinos (CTA), manifestaram seu voto ao candidato do presidente Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner. "Ele poderá ser o nosso Fernando Henrique Cardoso, abrindo caminho para que a eleição seguinte seja similar ao do nosso próprio presidente Lula", afirmou D´Elia, fundador do Partido dos Trabalhadores (PT) da Argentina. O apoio de Moreau não é muito significativo porque obteve somente 2% dos votos. Aliás, a UCR parece estar sepultada: primeiro, foi a renúncia de Raúl Alfonsín, em 1989, depois veio a fuga em helicóptero, de Fernando de la Rúa, em 2000, e agora a humilhante derrota no primeiro turno de domingo. No dia 18 de maio, os mais de 25 milhões de eleitores que voltarão às urnas estarão votando não só em Menem e Kirchner, mas no futuro político do ex-presidente e de seu inimigo político número um: Eduardo Duhalde. O destino da Argentina é dependente, há mais de uma década, das divergências entre os dois políticos: Duhalde foi vice de Menem na primeira eleição do ex-presidente em 1989. Dois anos depois, eles mergulharam numa infinita etapa de intrigas pelo poder porque Menem reformou a Constituição para poder ser reeleito, em 1994, em uma eleição que Duhalde seria o candidato, conforme acordo político feito anteriormente entre ambos. A partir daí, Menem não deixou de puxar o tapete de Duhalde, e este de revidar. A queda de braço pública é para saber quem exercerá a liderança do peronismo - partido que surgiu à época do governo de Getúlio Vargas, no Brasil, mas que na Argentina reúne, ainda hoje, mais da metade do eleitorado. "A verdadeira disputa de 18 de maio é entre Menem e Duhalde", sentenciou Rosendo Fraga.