Kirchner e Menem largam empatados Os primeiros resultados oficiais da apuração dos votos começaram a ser divulgados e confirmam a boca de urna: Néstor Kirchner, com 26,18% dos votos, seguido por Carlos Menem, com 26,10%. Em terceiro lugar está Ricardo López Murphy, com 16,35%, logo , Adolfo Rodríguez Saá, com 12,6% e, por último, Elisa Carrió, com 9,40%.