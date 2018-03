Kirchner e Menem saem na frente em pesquisa eleitoral O governador da província de Santa Cruz, Néstor Kirchner, e o ex-presidente Carlos Menem, dois dos candidatos peronistas à presidência nas eleições argentinas de abril, foram os mais citados pelos eleitores em uma pesquisa recente. A pesquisa da empresa privada Ibope revelou que Kirchner foi o mais bem colocado nas preferências, com 17,1% das intenções de voto, seguido por Menem, com 14,8%. Em entrevista a uma emissora de rádio, o diretor do Ibope, Enrique Zuleta Puceiro, disse que "hoje sabemos que há eleições abertas e que o voto peronista se dirige a três dirigentes, com a primazia de Kirchner, com 17,1%, Menem com 14,8% e (o ex-presidente e governador de San Luis, Adolfo) Rodríguez Saá com algo em torno de 12,5%". O caminho para as eleições foi desobstruído na quarta-feira, após uma sentença judicial autorizar que os três pré-candidatos peronistas concorram separadamente às eleições de abril.