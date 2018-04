Kirchner é pressionada a discutir crise no Congresso Os líderes da oposição argentina se uniram hoje para pedir à presidente Cristina Kirchner que convoque sessão extraordinária do Congresso para discutir uma solução à crise causada pela tentativa oficial de usar as reservas do Banco Central. "As bancadas estão unidas", disse o deputado Felipe Sola, líder da Frente Federal, uma das dissidências do Partido Justicialista (PJ), também chamada de Peronismo Dissidente.