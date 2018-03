Kirchner é ridicularizado no YouTube Os ruralistas argentinos têm usado o site YouTube para ridicularizar o governo de Cristina Kirchner. Um dos vídeos mais vistos - com 590 mil visitas até ontem é o intitulado Von Kirchner, que usa as imagens do filme alemão A Queda (sobre os últimos dias de Adolf Hitler no bunker em Berlim). Em vez das legendas em espanhol traduzindo a gritaria em alemão de Hitler, as frases que aparecem na tela remetem a comentários supostamente pronunciados por um irritado Néstor Kirchner ao ver que sua estratégia política desmorona. Nas legendas alteradas, Kirchner exige lealdade de seus partidários e critica a oposição. "Precisamos de mais superpoderes. Temos de ser como (Hugo) Chávez", vocifera. Simpatizantes do governo também usam o YouTube para criticar os agricultores. Mas os vídeos kirchneristas são menos irônicos e se limitam à divulgação dos discursos de Cristina contra os ruralistas.