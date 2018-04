Kirchner é sepultado em Río Gallegos Após cerimônia íntima para familiares, amigos e funcionários públicos mais próximos, o corpo do ex-presidente da Argentina, Néstor Kirchner, foi colocado na capela do cemitério municipal de Río Gallegos, capital da província de Santa Cruz, na Patagônia, a 2.636 km ao sul de Buenos Aires. Segundo informou a agência oficial de notícias, Télam, a decisão da presidente Cristina Kirchner de colocar o caixão do marido na capela foi tomada no último momento para que os moradores da cidade natal dele possam se despedir do ex-líder. Télam disse que o traslado do corpo ao mausoléu familiar será realizado nas próximas horas.