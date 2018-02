Kirchner é submetido a cirugia de emergência na carótida O ex-presidente Néstor Kirchner foi internado hoje em grave estado de saúde com problemas na carótida direita. Kirchner, considerado o verdadeiro poder no governo de sua esposa, a presidente Cristina Kirchner, teve de ser submetido a uma cirurgia, que começou pouco antes das 20h (de Brasília). O ex-presidente, que sofre de elevada impopularidade, foi internado no Sanatório Los Arcos, no bairro de Palermo, em Buenos Aires.