Kirchner encerra campanha argentina em reduto eleitoral O ex-presidente Néstor Kirchner buscou o conforto de um curral eleitoral para encerrar a campanha para as eleições parlamentares argentinas de domingo. No distrito de La Matanza, na Grande Buenos Aires, um gigantesco palco foi montado ao lado do Mercado Central para o comício no qual Kirchner criticou as posições em favor da privatização de estatais, que estão no centro da campanha do principal rival, o dissidente peronista Francisco De Narváez, da coalizão União-PRO.