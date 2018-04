Kirchner exercia e mantinha o poder unindo facções

Kirchner atuava como o que realmente era: o chefe político de um espaço para o qual convergiam tanto setores da esquerda como o aparelho sindical - inimigos mortais na década de 70 - e também os barões peronistas do centro urbano e seus subúrbios, além de alguns caudilhos de províncias. As atitudes progressistas nas quais persistiu tornou menos visível e mais aceitável sua aliança com a ala mais retrógrada do Partido Justicialista. Não era um líder carismático, nem despertava grande simpatia. Mas era um líder que exercia a fundo o poder - o que lhe permitiu manter a coalizão unida, independente dos recursos que precisou usar para tal fim.

Kirchner sempre foi um homem inclinado ao acúmulo - de poder, de aliados, de afetos, de dinheiro - e suspeitava de tudo. Nos últimos meses, com problemas de saúde cada vez mais graves e talvez pressentindo a aproximação ameaçadora da morte, achava que sua presença era fundamental para que o projeto que personificava não se despedaçasse.

O controle rigoroso do poder produziu um governo fechado em si mesmo, com uma lógica política cuja visão norteadora devia ser nítida para que as contradições funcionassem - e estimulassem uma epopeia que pudesse atuar como camuflagem das decisões que contradiziam o que afirmavam combater. A guerra contra os meios de comunicação não leais fazia parte da estratégia.

Seria a História uma rede que aprisiona o homem em determinadas estruturas que se repetem de uma época a outra, como afirmou Alejo Carpentier? Não está provado. Num ato em memória a Kirchner, o político Hugo Moyano exaltou o ex-presidente e o colocou no Olimpo junto de Perón e Evita. As pessoas que assistiam à cerimônia aplaudiram dando vivas à CGT (Confederação-Geral dos Trabalhadores), insistindo na vigência de uma aliança que deve prosseguir, como se a morte de Néstor Kirchner tivesse colocado essa certeza em discussão.

O ex-presidente era um político pragmático que portava o timbre justicialista, apesar das suas ambiguidades. Esse fervor inusitado pela política e pelo poder levou Kirchner a aproveitar ao máximo a oportunidade que lhe foi oferecida por Eduardo Duhalde. Acertou ao renovar a corte, renegociar a dívida externa e devolver o poder para o Estado, embora tenha desperdiçado um momento excepcional para propor e levar adiante questões estruturais que poderiam ter começado a modificar problemas básicos da economia argentina. Ainda há tempo para isso.

Talvez a marca do dia a dia de sua militância política e os riscos ocultos do cotidiano foram, para ele, mais urgentes do que temas intelectuais com os quais nunca se sentiu muito à vontade.

O desaparecimento de um chefe político e, além disso, um candidato, coloca em discussão assuntos que deverão ser considerados por Cristina. Sua candidatura à reeleição foi lançada por Moyano, que se referiu também a uma reestruturação do Partido Justicialista. O sindicalista sabe que, depois da dor e da tristeza, esses espaços políticos têm que ser ocupados rapidamente./TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO

