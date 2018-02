Kirchner recebe notas baixas, mas seria reeleito presidente Se fosse um aluno, Néstor Kirchner não poderia voltar à casa sem temer levar um puxão de orelhas de seus pais por causa de baixas notas em seu boletim. Como ocupante de "el sillón de Rivadavia" - como é conhecida a cadeira presidencial - suas notas não são boas. No entanto, não ficaria com suas orelhas vermelhas - muito menos com as nádegas em brasa - já que mais da metade dos eleitores argentinos estariam dispostos a votar nele para presidente. Uma pesquisa do Centro de Opinião Pública da Universidade de Belgrano (Copub), indicou que "El Pingüino" (O Pingüim), como é conhecido o presidente, conseguiu a nota geral de 6,1 pontos de um total de 10. Entre as notas mais altas está a relação que conseguiu com o Brasil para desenvolver o Mercosul. Os dois países, atualmente, estão com as relações mais próximas dos últimos anos. Os conflitos comerciais, comparados com os anos anteriores, são mínimos. A nota de Kirchner, nesta disciplina, é de 6,7 pontos.