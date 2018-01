Kirchner se fere em corpo-a-corpo com admiradores A inclinação do recém-empossado presidente Néstor Kirchner por afastar-se do protocolo provocou neste domingo um leve ferimento em sua testa. Ao chegar ao Palácio do Governo, a Casa Rosada, para empossar seus ministros, Kirchner, em vez de entrar na sede governamental, dirigiu-se à multidão que o aplaudia, mantida a distância pela polícia. Kirchner começou a apertar as mãos das pessoas que o aclamavam em meio a uma nuvem de fotógrafos e jornalistas, quando alguém com sua câmara fotográfica feriu a fronte do governante. Da ferida começou a sair sangue, que Kirchner tentou deter com seu lenço, mas sem mostrar qualquer preocupação ou constrangimento com o episódio. Rodeado por seus guarda-costas que, aflitos, tentavam portegê-lo do entusiasmo de seus admiradores, Kirchner finalmente entrou no palácio.