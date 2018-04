Kirchner será velado na sede do governo, diz jornal O ex-presidente da Argentina Néstor Kirchner, que morreu ontem, será velado nesta quinta-feira no Salão dos Patriotas Latino-americanos da Casa Rosada, sede do governo do país, informou o jornal Clarín em seu site. O evento começa às 10 horas (horário local, 11 horas de Brasília) e será aberto à população em geral.