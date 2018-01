Kirchner seria reeleito com 53% dos votos, diz pesquisa Se houvesse uma nova eleição para a Presidência da Argentina, o atual presidente Néstor Kirchner seria reeleito com 53,2% dos votos, segundo uma pesquisa realizada pelo consultor Ricardo Rouvier. A pesquisa, concluída no dia 31 de dezembro, perguntou a 1.200 pessoas na capital federal, na Grande Buenos Aires e nas principais cidades do interior em quem votariam se houvesse nova eleição. A pesquisa revelou que Néstor Kirchner obteria 53,2% dos votos, seguido por Elisa Carrió, com 10,2%; López Murphy , com 8%; Carlos Menem, com 3% e Rodríguez Saá, 2,6%. A pesquisa também mostrou que 12% não votariam em ninguém e 5% não sabem em quem votariam. O analista ressalta que o resultado da pesquisa duplica o número de votos que o presidente obteve na eleição de abril de 2003, enquanto que os demais políticos que competiram com Kirchner caíram.