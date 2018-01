Kirchner tem hoje reunião com futuros ministros O presidente eleito da Argentina, Néstor Kirchner, realizará hoje as primeiras reuniões com seus ministros, antes de tomar posse no próximo domingo. Kirchner, que participaria ontem à noite de um jantar oferecido pelo presidente Eduardo Duhalde à bancada parlamentar do Partido Justicialista, na residência oficial, acabou deixando seu regresso à Buenos Aires para hoje, no início da tarde. O presidente passou toda semana em Rio Gallegos, na província de Santa Fé. Nesta quinta-feira, Néstor Kirchner tem previsto um encontro com o presidente Eduardo Duhalde e com alguns de seus ministros escolhidos para preparar sua primeira reunião com os 11 ministros e dois secretários com status de ministro, a qual ocorreria amanhã. Ainda não houve uma confirmação oficial sobre a reunião mas alguns assessores de Kirchner adiantaram que o encontro será realizado para que o presidente eleito começe a traçar as linhas a serem adotadas nos primeiros dias de governo. O presidente eleito está participando ativamente da escolha das equipes de cada ministério, pelo menos dos nomes dos secretários. "O presidente quer um governo homogêneo e firme, sem que algum ministro, secretário ou assessor abandone o cargo na metade do mandato. Por isso, está cuidadoso com a formação das equipes", disse um assessor de Kirchner, por telefone, à Agência Estado. Sem revelar nomes, o assessor somente confirmou o que vem dizendo à imprensa em geral, que todos os homens escolhidos são de confiança do presidente eleito. A característica marcante dos integrantes do governo é justamente a de que são pessoas de confiança de Kirchner ou com alto grau de credibilidade, sem nenhuma "estrela" ou personagens famosos. Os analistas têm sido unânimes em considerar que o gabinete tem um perfil executivo, trabalhador, técnico e operacional. A reação da população também foi positiva. Uma pesquisa realizada pela consultoria de Enrique Zuleta Puceiro, OPSM, revelou que 57,9% dos entrevistados avaliam o ministério como "bom ou muito bom", enquanto que 21,1% o considerou "regular", e 18% estimou que é muito cedo para emitir opiniões. Apenas 2,1% opinou que o gabinete de Kirchner é "ruim". O ministro com melhor imagem é o de Economia, Roberto Lavagna, com 79,5% de aprovação, enquanto que a irmã do presidente, a futura ministra de Ação Social, Alícia Kirchner, obteve 65% de aceitação. A pesquisa foi feita por telefone com um universo de 600 pessoas, entre terça e quarta-feira.