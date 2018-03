Kirchner vai à reunião da "Terceira Via" O presidente da Argentina, Néstor Kirchner, viajará para a Europa no sábado, para participar da Cúpula de Governos Progressistas organizada pelo primeiro-ministro britânico, Tony Blair. Da América Latina, além de Kirchner, irão também Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil, e Ricardo Lagos, do Chile.