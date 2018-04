Kirchners acionam máquina oficial para tentar evitar derrota Néstor Kirchner, ex-presidente argentino e cabeça da chapa governista para as eleições parlamentares de amanhã, testará nas urnas a estratégia de campanha assentada no flagrante uso da máquina pública. Marido da presidente Cristina Kirchner, ele se deslocou pela Província de Buenos Aires em helicópteros da Casa Rosada. Também se valeu da estrutura do governo - das assessorias de imprensa aos programas oficiais de assistência social - para cultivar um eleitorado que ainda pende para seu rival, o dissidente peronista Francisco De Narváez. A um dia das eleições, as pesquisas apontam uma diferença de apenas 2,5 pontos porcentuais entre as chapas de Kirchner e de De Narváez.