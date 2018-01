Kissinger deu luz verde à ditadura argentina Documentos oficiais prestes a serem liberados pelo governo norte-americano demonstram que o então secretário de Estado Henry Kissinger "desempenhou um papel decisivo" em garantir aos militares norte-americanos que a Casa Branca "não criticaria" as atrocidades cometidas pela ditadura imposta em março de 1976. Os documentos, citados por uma investigação da revista Insight do jornal conservador The Washington Times e que estará nas bancas hoje à noite, cobrem o período de junho a outubro de 1976 e mostram que os líderes militares argentinos estavam "convencidos de que não haveria um verdadeiro problema com os Estados Unidos sobre o tema" dos direitos humanos. A nova investigação é mais um capítulo das sérias acusações que pesam contra Kissinger. Graves indícios apontam que o ex-secretário de Estado norte-americano foi conivente com as ditaduras militares que assolaram as nações sul-americanas durante os anos 70.