Kissinger recomenda retaliação "exorbitante" Os países que dão asilo a grupos terroristas devem pagar um "preço exorbitante" pelos ataques contra as torres gêmeas do World Trade Center de Nova York e o Pentágono, afirmou hoje o ex-secretário de Estado norte-americano, Henry Kissinger. Segundo ele, a represália dos Estados Unidos contra os grupos terroristas responsáveis pelos ataques "não deve depender de um consenso". Em um comentário publicado por jornais americanos, Kissinger reiterou a posição de que os EUA devem reagir agora da mesma que forma que reagiram no ataque a Pearl Harbor: "Com a destruição do sistema que foi responsável por ele". De acordo com Kissenger, que é uma das principais vozes nacionais em matéria de relações exteriores, "todos os governos que abriguem grupos capazes de cometer este tipo de ataque, estejam ou não relacionados com estes atentados, devem pagar um preço exorbitante".