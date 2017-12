Kit de caça aos vampiros é leiloado por US$ 12.000 Um kit de caça aos vampiros, completo com estaca de madeira, pistola e balas de prata, foi vendido pela casa de leilões Sotheby?s por US$ 12.000. O kit, uma caixa de nogueira que também inclui um crucifixo, um rosário e frascos para pó de alho e outras substâncias, foi comprado num lance anônimo, dado por telefone. Segundo a Sotheby?s, alguns especialistas acreditam que tais kits eram comumente oferecidos a viajantes que iam à Europa Oriental nos séculos XVIII e XIX, enquanto outros acreditam que os conjuntos foram elaborados no início do século XX, possivelmente para faturar em cima do interesse em vampiros gerado pelo livro ?Drácula?, lançado em 1897. O kit era parte de uma venda de itens de mobília e decorativos do século XIX.