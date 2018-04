Knut, o urso polar alemão, aumenta faturamento de zoológico O amado urso polar Knut, da Alemanha, ajudou o Zoológico de Berlim, onde mora, a faturar 5 milhões de euros (7,36 milhões de dólares) em 2007, afirmou o diretor do zoológico na quarta-feira. Os lucros do local aumentaram em 4,1 milhões de euros (6,03 milhões de dólares) em relação a 2006, o maior aumento de renda dos últimos cinco anos, com produtos licenciados e propagandas acrescentando outros 750 mil euros a esse total -- em grande parte devido a Knut. "Tivemos um número muito maior de visitantes no ano passado e isso deveu-se em grande parte ao nosso famoso Knut", afirmou Bernhard Blaszkiewitz, diretor do zoológico. "Todo mundo ouviu falar dele!" O superstar peludo, que, como foi largamente divulgado, acabou sendo sustentado por seus tratadores depois de ter sido rejeitado por sua mãe, Tosca, atraiu ao local 500 mil visitantes a mais, no ano passado. A marca Knut conta atualmente com 44 contratos de licenciamento e é usada por 29 empresas para vender vários produtos, entre os quais brinquedos, DVDs, livros e até saquinhos de doce. O urso, agora com 14 meses de idade e 132 quilos (Knut perdeu a carinha de filhote), adora comer croissants e ainda atrai milhares de visitantes diários ao zoológico. Com o nascimento de uma ursa polar chamada Snowflake, no Zoológico de Nuerenberg, no sul da Alemanha, em dezembro, surgiram grandes planos para a vida sexual de Knut. Os jornais viram na nova ursinha uma parceira em potencial da celebridade berlinense enquanto astrólogos identificavam o par como um "time dos sonhos", já que os planetas dos dois estariam alinhados de forma perfeita. (Reportagem de Sarah Roberts)