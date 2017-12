Kofi Annam prega o diálogo entre Índia e Paquistão Preocupado com a iminente guerra entre o Paquistão e a Índia, o secretário geral das Nações Unidas, Kofi Annam, pediu que os dois países reflitam antes de tomarem qualquer ação precipitada. Em cartas enviadas ao primeiro ministro indiano, Atal Bahari, e ao presidente do Paquistão, Pervez Musharraf, Annan afirmou que as tensões entre os dois países devem ser superadas por meio de negociações. "A comunidade internacional tem grande interesse que haja relações melhores e estáveis entre as duas nações. Paquistão e Índia devem deixar de lado qualquer atitude que possa causar o agravamento da situação", completou Annan na noite desta quarta-feira segundo informou a ONU. A crise entre os dois países se intensificou na região da Caxemira depois dos atentados terroristas ao Parlamento indiano duas semanas atrás. A Índia responsabilizou as organizações muçulmanas extremistas Lashkar-e-Toiba e Jaish-e-Mohammed, que têm bases no território paquistanês.