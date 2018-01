Kofi Annan chega a Cabul O sercretário-geral da ONU, Kofi Annan, chegou nesta sexta-feira a Cabul, capital do Afeganistão, para se reunir com oficiais do governo pós-Taleban e líderes da força de paz inglesa. Annan será informada das atividades das Nações Unidas para reconstruir o país, destruído por mais de 20 anos de guerra. Annan também quer convencer o Irã e o Paquistão a não se intrometerem na política interna do novo governo afegão.