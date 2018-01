Kofi Annan cria grupo para discutir a questão do Iraque O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Kofi Annan, se reunirá na segunda-feira com um novo grupo de assessores para discutir as questões do Iraque. Deste grupo participarão países vizinhos do território iraquiano e os membros mais importantes do Conselho de Segurança. A informação foi transmitida nesta quarta-feira por um porta-voz da ONU. Segundo o porta-voz, o grupo assessor dará a Annan ?o peso coletivo que ele sente necessidade? para tomar decisões sobre o Iraque e o papel da ONU naquele país. O grupo será formado pelos cinco membros permanentes do Conselho (Grã-Bretanha, China, França, Rússia e EUA), os seis vizinhos do Iraque (Kwait, Arábia Saudita, Jordânia, Síria, Turquia e Irã), além de Egito, Angola, Chile, Alemanha, Paquistão e Espanha.