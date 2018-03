Kofi Annan defende mais tempo para inspetores no Iraque Os inspetores de armas deveriam ter mais tempo no Iraque para realizar seu trabalho e desarmar pacificamente o país, disse hoje o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, antes de entrar no encontro do Conselho de Segurança da entidade, para apresentação do relatório dos inspetores. "Todos nós, o conselho e a assembléia, devemos nos conscientizar de que será necessário um período razoável de tempo. Não estou dizendo para sempre, mas eles precisam de tempo para que o trabalho seja concluído, e suspeito que o conselho assim o permitirá", disse Annan. "O conselho tem agido em conjunto sobre esse assunto. Falaram como uma única voz na resolução 1441 e acredito que a unidade do conselho e o trabalho conjunto da comunidade internacional são muito importantes", acrescentou. "Não desisti da paz", disse Annan.