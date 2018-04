Kofi Annan diz que intervenção na Síria não funcionará

Anan foi enviado especial da ONU e da Liga Árabe para a Síria até agosto, quando renunciou ao posto depois que o plano de paz orquestrado por ele não teve sucesso.

O republicano Paul Ryan disse no debate vice-presidencial nos EUA que o país não deveria ter esperado que Annan conduzisse um acordo e que o atraso deu mais tempo ao presidente da Síria, Bashar Assad. Annan rebateu dizendo que Ryan está "terrivelmente errado". As informações são da Associated Press.