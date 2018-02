Kofi Annan diz que presidente da Síria discute formar um governo de transição

GENEBRA - O enviado especial da ONU para o conflito sírio, Kofi Annan, afirmou que o presidente da Sìria, Bashar Assad, discutiu a possibilidade de formar um governo de transição no país. Uma reunião ocorrida em Genebra no mês passado propôs justamente a formação de um governo com a participação de pessoas da oposição.

Nessa semana, Annan disse, durante um discurso em Damasco, que Assad "ofereceu" o nome de alguém que possa ser um interlocutor do regime enquanto se pensa em maneiras de formar um governo de transição. O enviado da ONU ressaltou que está considerando a sugestão do presidente sírio, mas não indicou o nome citado.