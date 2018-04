Kofi Annan é apontado enviado da Liga Árabe e da ONU à Síria

Annan, predecessor de Ban na ONU, "irá proporcionar bons trabalhos com o objetivo de pôr fim a toda violência e às violações dos direitos humanos, e promover uma solução pacífica para a crise da Síria", de acordo com o comunicado da ONU.

Há 11 meses, forças de segurança do presidente sírio, Bashar al-Assad, reprimem com violência os protestos de manifestantes pró-democracia, que exigem a sua renúncia e o fim do regime.

Milhares de civis morreram na repressão aos protestos na Síria. É difícil confirmar os relatos do governo e da oposição, já que quase toda a imprensa estrangeira foi expulsa do país.

A onda de protestos pró-democracia no norte da África e no Oriente Médio, que ficou conhecida como Primavera Árabe, já levou à queda dos governos de Tunísia, Egito, Líbia e Iêmen.

(Reportagem de Daniel Bases)