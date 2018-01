Kofi Annan já está no Rio para velório de Vieira de Mello O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, chegou ao Rio por volta das 8h30. Ele desembarcou no aeroporto internacional do Galeão e foi recebido pelo vice-governador Luiz Paulo Conde. Annan seguiu direto para o hotel Copacabana Palace, onde deve se encontrar com o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim. Mais tarde, o secretário-geral da ONU vai para o Palácio da Cidade, onde será realizado o velório do alto comissário da ONU Sérgio Vieira de Mello. "Eu vim aqui para homenagear meu amigo íntimo e colega de trabalho, um homem da paz, um homem que deu tanto ao mundo, e ainda assim foi tirado de nós", disse Annan, no aeroporto. O corpo de Vieira de Mello chegou à base aérea do Galeão pouco depois das 8 horas.