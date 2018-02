Kofi Annan pede fim dos ataques ao Afeganistão O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, pediu que a campanha militar liderada pelos EUA contra o Afeganistão seja encerrada logo, para que as Nações Unidas possam levar o máximo possível de ajuda humanitária aquele país antes que o inverno comece. Annan, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz no mês passado, disse que não está pedindo uma suspensão temporária dos bombardeios. "O que estou dizendo é que o mundo quer ver toda essa operação militar encerrada o mais rápido possível, particularmente as ações aéreas, de modo que possamos entrar com nossos suprimentos", afirmou. Annan também disse que a ONU está conseguindo enviar alguma ajuda humanitária ao Afeganistão, apesar dos ataques. "Acho que isso é um crédito à coragem de nosso pessoal e também aos motoristas de caminhão que estão preparados para assumir esse risco", declarou. Leia o especial