Kofi Annan vem para o velório de Vieira de Mello O governo brasileiro informou à AE que o secretário geral da ONU, Kofi Annan, estará no Rio de Janeiro para participar do velório do brasileiro Sérgio Vieira de Mello. Segundo o embaixador Alfredo Westfallen, diretor do departamento consular do Itamaraty, Annan sai ainda hoje de Nova York para vir ao Brasil. O velório de Vieira de Mello está marcado para este sábado.