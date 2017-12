Koizumi acena com apoio japonês ao ataque ao Iraque O Iraque precisa cumprir as resoluções do Conselho de Segurança da ONU e permitir que sejam feitas inspeções irrestritas nas suas instalações militares, afirmou hoje o primeiro-ministro japonês, Junichiro Koizumi em discurso no Conselho de Relações Exteriores, em Nova York. No discurso, intitulado "Aliança EUA-Japão no 21º Século: Três Desafios", Koizumi também afirmou que a comunidade internacional "precisa manter uma atitude firme por meio de repetidos esforços diplomáticos". O primeiro-ministro disse também que o Iraque "precisa cumprir com as resoluções do Conselho de Segurança da ONU" e "deveria permitir inspeções imediatas e incondicionais da ONU" e "se desfazer de qualquer armamento de destruição em massa". Koizumi acrescentou que o Japão vai se aliar aos EUA no esforço para que o Iraque cumpra as exigências da ONU. De acordo com o primeiro-ministro japonês, a recusa do Iraque em permitir a inspeção de suas instalações militares "é uma grande preocupação para a comunidade internacional". O discurso de Koizumi foi amplo, ofereceu um panorama da economia japonesa e abordou assuntos geopolíticos na região asiática. Em relação à economia, que, segundo analistas, poderá novamente encolher no último trimestre do ano, Koizumi afirmou que ela "tem potencial considerável de crescimento". Ele observou que o governo está sendo criticado por sua "firme posição fiscal", mas defendeu o limite anual de seguro, atualmente de 30 trilhões de ienes em títulos do governo japonês. "Isto pode ser criticado por alguns como uma política de gastos livres, mas certamente, não pode ser austeridade", afirmou.